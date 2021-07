Quali sono i personaggi più sopravvalutati della storia? La risposta vi lascerà a bocca aperta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un utente di Reddit ha richiesto ad altre persone di condividere Quali personaggi storici, a loro parere, fossero sopravvalutati. Ecco alcune delle risposte più interessanti condivise da Buzz 1. Re Tutankhamon Secondo gli utenti di Reddit, è il faraone in assoluto più famoso ma, di fatto, prima di morire a soli 19 anni non ha mai fatto nulla di effettivo. E’ diventato famoso, infatti, per l’enorme quantità di tesori ritrovata nella sua tomba, rientrando nell’immaginario collettivo come il faraone per eccellenza. 2. Principessa Diana Sebbene sia effettivamente idolatrata, come riporta Buzz, gli utenti di Reddit la ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un utente di Reddit ha richiesto ad altre persone di condividerestorici, a loro parere, fossero. Ecco alcune delle risposte più interessanti condivise da Buzz 1. Re Tutankhamon Secondo gli utenti di Reddit, è il faraone in assoluto più famoso ma, di fatto, prima di morire a soli 19 anni non ha mai fatto nulla di effettivo. E’ diventato famoso, infatti, per l’enorme quantità di tesori ritrovata nella sua tomba, rientrando nell’immaginario collettivo come il faraone per eccellenza. 2. Principessa Diana Sebbene sia effettivamente idolatrata, come riporta Buzz, gli utenti di Reddit la ...

Advertising

ilriformista : Quali sono quindi in pratica i reati per i quali Giuseppe Conte vorrebbe si potessero celebrare processi all’infini… - NicolaPorro : Ora le cose che non si possono più dire sono diventate troppe: ecco quali ?? - Corriere : A Milano si mangia il miglior pesce d’Italia: ecco perché e quali sono i ristoranti da ... - istruzioneCH_PE : Procedura informatizzata per le immissioni in ruolo del Personale Docente: Pubblicazione esiti prima fase da GAE –… - fabiom71 : RT @NFratoianni: Tra le molte cose che non vanno nella riforma #Cartabia, c’è n’è una che grida vendetta: l’idea che il Parlamento stabilis… -