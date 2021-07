Quali interessi persegue la riforma Cartabia? Il giudizio è già stato dato: bocciatura totale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non ha una storia la ministra Marta Cartabia. Perlomeno, non ne ha una conosciuta dalla gente. Però abbiamo già parlato, qui, del suo “stellare” curriculum. Draghi, che doveva già sopportare le quotidiane lamentele di leghisti e forzisti sulla riforma Bonafede, le avrà sicuramente detto qualcosa come “a questa roba pensaci tu, è materia tua! Ascolta bene quello che ti chiedono Salvini e Berlusconi, adesso sono loro la nuova maggioranza politica. I sondaggi parlano chiaro. In Parlamento c’è ancora la vecchia rappresentanza numerica, che però perde pezzi ogni giorno. E comunque Grillo è passato dalla nostra parte (sta passando un brutto momento, bisogna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non ha una storia la ministra Marta. Perlomeno, non ne ha una conosciuta dalla gente. Però abbiamo già parlato, qui, del suo “stellare” curriculum. Draghi, che doveva già sopportare le quotidiane lamentele di leghisti e forzisti sullaBonafede, le avrà sicuramente detto qualcosa come “a questa roba pensaci tu, è materia tua! Ascolta bene quello che ti chiedono Salvini e Berlusconi, adesso sono loro la nuova maggioranza politica. I sondaggi parlano chiaro. In Parlamento c’è ancora la vecchia rappresentanza numerica, che però perde pezzi ogni giorno. E comunque Grillo è passato dalla nostra parte (sta passando un brutto momento, bisogna ...

