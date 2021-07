Psg, sondaggio per Pogba: lo United chiede 60 milioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Prosegue il pressing del Paris Saint Germain per Paul Pogba, fuoriclasse del Manchester United in scadenza nel 2022. Secondo ‘The Athletic’ i francesi si sarebbero messi in contatto con l’entourage del giocatore, guidato da Mino Raiola, per capire i margini di manovra. Il Manchester United chiede 60 milioni per il cartellino. Ma non solo. Elevata anche la commissione che chiederebbe Raiola così come l’ingaggio richiesto dal calciatore, che si aggirererebbe sui 18 milioni di euro a stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Prosegue il pressing del Paris Saint Germain per Paul, fuoriclasse del Manchesterin scadenza nel 2022. Secondo ‘The Athletic’ i francesi si sarebbero messi in contatto con l’entourage del giocatore, guidato da Mino Raiola, per capire i margini di manovra. Il Manchester60per il cartellino. Ma non solo. Elevata anche la commissione cherebbe Raiola così come l’ingaggio richiesto dal calciatore, che si aggirererebbe sui 18di euro a stagione. SportFace.

