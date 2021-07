PSG, Pogba obiettivo dichiarato: la mossa dei francesi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il PSG insiste per Paul Pogba, nuovo obiettivo di mercato dei parigini e sempre nei desideri della Juve per un ritorno a Torino Il Paris Saint-Germain vuole continuare il suo mercato stellare e nel mirino della squadra di Pochettino resterebbe anche Paul Pogba, sogno mai nascosto della Juventus per un ritorno a Torino. Secondo The Athletic UK, il PSG avrebbe aperto le trattative per l’ingaggio del centrocampista e starebbe provando a convincere Raiola (agente del giocatore) a portare il suo protetto a Parigi. L’operazione resterebbe comunque complicata, con i parigini che prima dell’affondo decisivo dovranno cedere alcuni elementi per fare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il PSG insiste per Paul, nuovodi mercato dei parigini e sempre nei desideri della Juve per un ritorno a Torino Il Paris Saint-Germain vuole continuare il suo mercato stellare e nel mirino della squadra di Pochettino resterebbe anche Paul, sogno mai nascosto della Juventus per un ritorno a Torino. Secondo The Athletic UK, il PSG avrebbe aperto le trattative per l’ingaggio del centrocampista e starebbe provando a convincere Raiola (agente del giocatore) a portare il suo protetto a Parigi. L’operazione resterebbe comunque complicata, con i parigini che prima dell’affondo decisivo dovranno cedere alcuni elementi per fare ...

