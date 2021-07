PS5 oltre 10 milioni di unità vendute È la console venduta più velocemente nella storia di Sony

(Di mercoledì 28 luglio 2021) PlayStation 5 è ladi gioco piùdidopo aver superato i 10di vendite in tutto il mondo. La nuovaha raggiunto la cifra il 18 luglio, poco meno di un mese più veloce rispetto a PlayStation 4. Altri dati di vendita pubblicati daincludono che Spider-Man: Miles Morales ha venduto6,5di copie dal suo lancio lo scorso anno. Le esclusive come Returnal, lanciata ad aprile, ha superato le 560.000 copie, mentre Ratchet & Clank Rift Apart uscito il mese scorso ha venduto1,1 ...

Arrivano alcuni dati di vendita per i giochi PlayStation Studios su PS5, che dimostrano come i titoli Insomniac Games abbiano un enorme successo..