PS5 che scarseggiano, il CEO di Sony Jim Ryan si dice dispiaciuto di non poter soddisfare la domanda (Di mercoledì 28 luglio 2021) Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha confessato di sentirsi dispiaciuto per l'incapacità di soddisfare la domanda di PlayStation 5, soprattutto perché non vede miglioramenti all'orizzonte. In una conversazione con Reuters, Ryan ha affermato che la carenza di componenti sta causando ulteriori problemi, ma ha comunque prodotto e venduto un numero record di console PS5. Tuttavia, questo non significa che presto ci siano miglioramenti e la possibilità di entrare in un negozio e acquistare una PS5 con facilità. "Stiamo realizzando più PlayStation più velocemente che mai, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Jim, presidente diInteractive Entertainment, ha confessato di sentirsiper l'incapacità diladi PlayStation 5, soprattutto perché non vede miglioramenti all'orizzonte. In una conversazione con Reuters,ha affermato che la carenza di componenti sta causando ulteriori problemi, ma ha comunque prodotto e venduto un numero record di console PS5. Tuttavia, questo non significa che presto ci siano miglioramenti e la possibilità di entrare in un negozio e acquistare una PS5 con facilità. "Stiamo realizzando più PlayStation più velocemente che mai, ...

Advertising

Texta95_ : @Bontix92 Più facile trovare un Mew nell'erba alta che una PS5 ?? - Wizard_Ale : @Texta95_ Buuuuh!???????? Entro dicembre 2021 si ESIGE: PS5 standard e Horizon che gira selvaggio a casa del Texta?????? - Nicco2D : 10 milioni di PS5 vendute e Ratchet &Clank che è l'esclusiva più importante ha venduto solo poco più di un milione… - NamasteDavide : @Morelembaum1 Io speravo tirassero fuori qualcosa per la Ps5 ma ci sono rimasto malissimo ??????? vivo di ricordi di… - berkley1_ : Non mi sarei mai aspettato comunque di vedere PS5 vendere “solo” il 38% in più di Series X|S, non tanto per il valo… -