Protezione Civile contro Ingv: "Sottratti 15 milioni, incrinati i rapporti" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con un emendamento “dell’ultimo minuto” inserito nel decreto Sostegni bis sono stati Sottratti 15 milioni al Fondo di Protezione Civile per la prevenzione dei rischi e per il sostegno al volontariato per ‘svincolare’ l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) dalla convenzione che fino ad oggi lo ha legato al Dipartimento per tutto ciò che concerne l’attività scientifica. Una scelta fatta all’insaputa della Protezione Civile che “mette in discussione uno dei pilastri del sistema”. Lo denuncia lo stesso Dipartimento secondo il quale la scelta ha “incrinato lo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con un emendamento “dell’ultimo minuto” inserito nel decreto Sostegni bis sono stati15al Fondo diper la prevenzione dei rischi e per il sostegno al volontariato per ‘svincolare’ l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia () dalla convenzione che fino ad oggi lo ha legato al Dipartimento per tutto ciò che concerne l’attività scientifica. Una scelta fatta all’insaputa dellache “mette in discussione uno dei pilastri del sistema”. Lo denuncia lo stesso Dipartimento secondo il quale la scelta ha “incrinato lo ...

Advertising

emergenzavvf : #Incendi #Oristano, in due giorni oltre 300 i lanci effettuati dai #canadair e 177 gli interventi delle squadre. In… - emergenzavvf : #Incendi #Sardegna, operativi a #Oristano i due #canadair francesi attivati da @DPCgov nell'ambito del Meccanismo E… - PE_Italia : #Sardegna ?? ?????? ?????????????? Meccanismo europeo di protezione civile in azione in Sardegna Canadair francesi e greci in… - simonel78648503 : RT @FontanaPres: Sono a Blevio (Como), dove il Sindaco Alberto Trabucchi è al lavoro insieme alle donne e agli uomini della Protezione Civi… - ipergiux : RT @PManinchedda: #INCENDI: STATE MENTENDO SAPENDO DI MENTIRE Non si può imbottire di balle il capo della Protezione civile. Faccio domande… -