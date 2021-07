Programma Olimpiadi 29 luglio: le gare da seguire e i risultati di Tokyo in diretta (Di mercoledì 28 luglio 2021) La giornata di mercoledì 28 luglio ha regalato altre tre medaglie all'Italia , ma ancora niente ori oltre quello di Vito Dell'Aquila nel taekwondo . Sono comunque 15 le medaglie azzurre e anche ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) La giornata di mercoledì 28ha regalato altre tre medaglie all'Italia , ma ancora niente ori oltre quello di Vito Dell'Aquila nel taekwondo . Sono comunque 15 le medaglie azzurre e anche ...

Advertising

Coninews : Dopo le emozioni del primo weekend di competizioni, inizia la settimana con tante gare in programma alle Olimpiadi… - Quotidianinet : Olimpiadi oggi 28 luglio, le gare in programma per l'Italia e i risultati: 4 medaglie e la sciabola è argento - IsaLamberti12 : Il punto sul calcio maschile #Olimpiadi #Tokyo2020 - NebbiaDi : @FBiasin Manuela Di Centa. A medaglia in 3 Olimpiadi diverse. In una delle 3 ha vinto medaglie in tutte le gare in… - OA_Sport : Domani sarà il sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Tokyo: ecco tutti gli italiani in gara il 29 luglio #Olympics… -