Prima guerra mondiale,107 anni fa scoppiava la grande guerra (Di mercoledì 28 luglio 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Faremo un viaggio nel ventesimo secolo parlando di un evento che ha drammaticamente cambiato la storia dell'umanità. Parleremo di guerra, trincee e nazionalismi. Il 28 luglio del 1914 scoppiava di fatto la Prima guerra mondiale. Il 28 giugno 1914 l'arciduca asburgico Francesco Ferdinando veniva assassinato nel famoso attentato di Sarajevo da Gavrilo Princip. Questo evento fu la causa che portò un mese dopo alla scoppio della Prima guerra mondiale in ...

