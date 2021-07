Pres. Regione Abruzzo: "Amichevoli del Napoli a Castel di Sangro con molti tifosi" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha parlato del prossimo ritiro del Napoli proprio a Castel Di Sangro in Abruzzo: “Ho sentito De Laurentiis qualche giorno fa quando stava ultimando l’organizzazione per il ritiro a Castel di Sangro. Spero di vederlo di persona quando sarà qui a Rivisondoli. Per noi avere un privilegio avere tre campioni d’Europa come Insigne, Meret e Di Lorenzo: li aspettiamo. Rinnovo Insigne ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kissdurante la trasmissione Radio Goal, ilidente della, Marco Marsilio, ha parlato del prossimo ritiro delproprio aDiin: “Ho sentito De Laurentiis qualche giorno fa quando stava ultimando l’organizzazione per il ritiro adi. Spero di vederlo di persona quando sarà qui a Rivisondoli. Per noi avere un privilegio avere tre campioni d’Europa come Insigne, Meret e Di Lorenzo: li aspettiamo. Rinnovo Insigne ...

Advertising

Spazio_Napoli : Pres. Regione Abruzzo: 'Amichevoli del Napoli a Castel di Sangro con molti tifosi' - labo_franco : RT @claudio_2022: Zero trasparenze a sx. La pensione fatta su misura di Zingaretti. Assunto a tempo indeterminato dal PD, a oltre 8.000 eur… - gilnar76 : Pres. Regione Abruzzo: 'Amichevoli del #Napoli a Castel di Sangro con molti tifosi' #Forzanapoli #Napolicalcio… - Navarra22946672 : RT @claudio_2022: Zero trasparenze a sx. La pensione fatta su misura di Zingaretti. Assunto a tempo indeterminato dal PD, a oltre 8.000 eur… - cbatcaselli : RT @claudio_2022: Zero trasparenze a sx. La pensione fatta su misura di Zingaretti. Assunto a tempo indeterminato dal PD, a oltre 8.000 eur… -