Premier League, è caos per il vaccino: il calciatore polemico sui social (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fabian Delph dell'Everton critico con l'obbligo vaccinale su Instagram: "È da complottisti credere nell'efficacia del sistema immunitario?" La Football Association ha stabilito l'obbligo di vaccinazione contro il Covid per tutti i giocatori e gli staff delle squadre che parteciperanno alla prossima Premier League. Questi avranno tempo fino al primo ottobre per mettersi in regola. Non tutti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

