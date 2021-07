(Di mercoledì 28 luglio 2021) La nostradi- L'del, l'horror spagnolo che racconta unainquietante ambientata negliSettanta. Apriamo ladi Possession - L'del, partendo proprio dal suo titolo, così simile a quelli di così tanti film del medesimo genere (in questo senso sarebbe stato forse molto più convincente l'originale Malasaña 32): come il suo titolo anche l'horror diretto dallo spagnolo Albert Pintó sa un po' già sentito e già visto, spesso - durante la visione - ritornano ...

GianlucaOdinson : Possession: L'Appartamento del Diavolo, ci sono oscure presenze nella nuova clip esclusiva - _Stefano86 : RT @UCI_Cinemas: Una nuova casa, una nuova vita, un nuovo incubo. #Possession - L'Appartamento del diavolo, da domani nei cinema UCI: https… - luckyredfilm : RT @UCI_Cinemas: Una nuova casa, una nuova vita, un nuovo incubo. #Possession - L'Appartamento del diavolo, da domani nei cinema UCI: https… - UCI_Cinemas : Una nuova casa, una nuova vita, un nuovo incubo. #Possession - L'Appartamento del diavolo, da domani nei cinema UCI… - luckyredfilm : Due nuove clip di #Possession-L'Appartamento del Diavolo su @leganerd. Il film è ispirato a fatti realmente accadut… -

L'DEL DIAVOLO, IL TRAILERL'DEL DIAVOLO, TRAMA Madrid, 1976. La famiglia Olmedo si è da poco trasferita in città in cerca di un futuro migliore. Ma il ...Da Old " La spiaggia dell'orrore a" L'del Diavolo , passando per l'atteso Candyman di Nia DaCosta , ecco cosa riserverà ai propri clienti il circuito cinematografico The ...