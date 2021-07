Portonovo | ci ha pensato l' Asur | guardia medica tutto il giorno Orari raddoppiati anche a Marcelli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Portonovo pensato

corriereadriatico.it

Una decisione, quella di aprire anche al pomeriggio, che rappresenta una forma di sicurezza per le tante persone che frequentano in particolaree Numana, dove la densità giornaliera di ...... ha scelto di affiancarlo in bicicletta elettrica e fargli da 'Cicerone' fino a: 'Vado ... possono rappresentare un modo in più per tentare di combattere il virus e quindi hoche fosse ...ANCONA - L’Asur implementa l’orario della guardia medica turistica a Portonovo e Numana (postazione di Marcelli) mentre rimangono invariati gli orari di Sirolo (Croce Azzurra), ...Il servizio di soccorso raddoppia a Portonovo e Numana: sarà attivo anche dalle 14.30 alle 18.30 con un turno e un medico ...