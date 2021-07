Porto-Roma è 1-1, a Mancini risponde Vitinha (Di mercoledì 28 luglio 2021) Termina 1-1 l’amichevole tra Porto e Roma andata in scena questa sera all’Estadio do Dragao: Mancini di testa al 56? porta avanti i giallorossi, raggiunti all’ultimo respiro da Vitinha (89?).Da segnalare un episodio di nervosismo accaduto all’ora di gioco, duro intervento di Pepe su Mkhitaryan e reazione dell’armeno che ha richiesto ad arbitro e compagni di dividere i due litiganti. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Termina 1-1 l’amichevole traandata in scena questa sera all’Estadio do Dragao:di testa al 56? porta avanti i giallorossi, raggiunti all’ultimo respiro da(89?).Da segnalare un episodio di nervosismo accaduto all’ora di gioco, duro intervento di Pepe su Mkhitaryan e reazione dell’armeno che ha richiesto ad arbitro e compagni di dividere i due litiganti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

