Porticoes of Bologna win world heritage status

ROME, JUL 28 - UNESCO said Wednesday that theofhave been inscribed on its World Heritage list. The, which stretch out for some 40 km around the city, are one of the northern Italian city's unique characteristics. ...L'Unesco su Twitter: 'Bravo!' "Breaking! Theof, Italy, just inscribed on the Unesco World Heritage List! Bravo!". Ha scritto così l'organizzazione direttamente dal proprio profilo ...La vittima si chiamava Marino Terrezza, 36 anni, agente della Polstrada di Nuoro originario di Cassino. Leggi anche > Bologna, i Portici nominati patrimonio dell'Unesco. Per l'Italia è il terzo ...Che esulta: “Un magnifico risultato per Bologna e l’Italia: siamo sul tetto del mondo, abbiamo due siti in più tutelati rispetto alla Cina”. “Un’immensa soddisfazione e un grande riconoscimento che ci ...