Poliziotto si ferma per aiutare un automobilista, travolto da un furgone. Marino muore a 37 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Terribile incidente stradale nella mattinata di mercoledì 28 luglio in Sardegna, lungo la statale 131 dcn, all'altezza dello svincolo tra Posada e Torpé in direzione Olbia. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano locale La Nuova Sardegna un giovane agente della polizia stradale di Siniscola, Marino Terrezza di 37 anni, è stato travolto e ucciso da un furgone. L'uomo era dopo esser sceso dalla macchina di servizio per aiutare alcune persone rimaste coinvolte in un tamponamento, ma mentre su apprestava a intervenire è stato falciato da un furgone che percorreva la superstrada in ...

