Poliziotto in servizio investito e ucciso Conestà Mosap | «Vicini alla famiglia e ai colleghi»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) «Siamo addolorati per la tragedia avvenuta a Nuoro questa mattina, dove un collega di 36 anni, Marino Terrezza, ha perso la vita nell’adempimento del dovere. Ci stringiamosuae ai suoi». Lo dichiara Fabio, Segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (). «Marino è morto mentre stava facendo il suo dovere, garantire la sicurezza onorando la sua divisa. Che non sia dimenticato e che faccia riflettere chi dileggia e oltraggia le forze dell’ordine». L'articolo proviene da Forze Armate News.

Advertising

elenaricci1491 : Il cordoglio del Mosap - forzearmatenews : Il cordoglio del Mosap - cjmimun : Un agente della polizia stradale e' stato travolto e ucciso da un furgone mentre era in servizio, questa mattina lu… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Aiuta automobilista in panne, poliziotto travolto e ucciso: (ANSA) - NUORO, 28 LUG - Un agente del… - GiancarloMoroni : @ilfuoriuscito @ElisabettaGall7 Devo accedere ad un servizio, acquisto di beni, devo dimostrare di averne il diritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotto servizio

Un agente della polizia stradale è stato travolto e ucciso da un'auto mentre era in, questa mattina lungo la statale 131 a Posada, nel Nuorese. Ilaveva 36 anni e lavorava per la Polstrada di Nuoro. Stava cambiando la gomma dell'auto in panne quando è stato ...Ilaveva 36 anni ed era inalla Polstrada di Nuoro. La dinamica della tragedia non è ancora chiara, sul posto per i rilievi ci sono gli agenti della Polstrada con il comandante ...Poliziotto investito e ucciso mentre tenta di soccorrere un automobilista. Nuoro - L’agente aveva 36 anni - La tragedia a Posada ...Incidente Nuoro un poliziotto stava soccorrendo un automobilista che aveva l'auto con le gomme a terra, è morto investito da un'altra vettura ...