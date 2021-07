Pnrr, Gelmini: “Opportunità da non sprecare, serve sinergia pubblico-privato”. Il video (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pnrr, Gelmini: “Opportunità da non sprecare, serve sinergia pubblico-privato” Le parole del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini a margine di “Italia, siamo pronti al futuro? Le sfide trasversali del Pnrr”, un evento per discutere degli strumenti e delle competenze necessarie per guidare il paese nella sua transizione verso modelli più performanti e competitivi. Presenti al panel anche il direttore della Luiss School of European Political Economy Valentina Meliciani, il presidente di SACE ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 luglio 2021): “da non” Le parole del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastellaa margine di “Italia, siamo pronti al futuro? Le sfide trasversali del”, un evento per discutere degli strumenti e delle competenze necessarie per guidare il paese nella sua transizione verso modelli più performanti e competitivi. Presenti al panel anche il direttore della Luiss School of European Political Economy Valentina Meliciani, il presidente di SACE ...

