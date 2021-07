Pillole velenose su Temptation Island | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 6 | “L’edizione delle corna”

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Anche questa edizione diè finita e devo dire che mi spiace, perché tanto trash e tante, non se n’erano mai viste io sono sotto shock ve lo dico, ma io pensavo che tentatori e tentatrici partissero per Bora Bora con un biglietto aereo di sola andata pur di levarsi di torno fidanzati e fidanzate, e invece, ci si sono messi insieme! L’unico che punta al trono ed è sparito dai radar, non palesandosi a Jessica in un mese di tempo che aveva per farlo è Davide Basolo. Ve lo ricordate a uomini e donne ? Si presentò come l’alchimista, con una maschera e voce camuffata, perché non voleva colpire la tronista con la ...