Picchiati | umiliati | a pane acqua Orrore in una casa di riposo italiana | incastrati dalle telecamere

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Le accuse formulate dalla procura di Caltanissetta sono pesantissime: presunte violenze sessuali, percosse, malnutrizione, abbandono di incapaci e somministrazione abusiva di farmaci. Questo, secondo i magistrati e i carabinieri del nucleo operativo di Caltanissetta, quello che accadeva all’interno di una struttura lager per pazienti psichiatrici che ospitava nove persone. Cinque le ordinanze cautelari personali nei confronti di titolari e dipendenti della struttura, che è stata sequestrata. I destinatari del provvedimento, uno in carcere, due ai domiciliari e due interdetti dalla professione per un anno, sono indagati, a vario titolo, di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti, ...