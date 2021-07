Pian piano il cielo torna a schiarirsi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo vediamo come sarà il tempo a Bergamo. ANALISI GENERALE La circolazione umida e instabile che ci ha interessato negli ultimi giorni tenderà gradualmente a lasciare spazio a una dinamica più stabile. La tendenza per il week-end è comunque ad un nuovo aumento dell’instabilità per un nuovo probabile affondo della depressione nord Europea. Mercoledì 28 luglio 2021 Tempo Previsto: al mattino residua instabilità segnatamente sulla parte nord-occidentale della regione, tra alte Pianure e Api-Prealpi. Altrove asciutto con fenomeni assenti o occasionali. In giornata qualche isolato rovescio o temporale su Alpi e Prealpi e Appennino. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo vediamo come sarà il tempo a Bergamo. ANALISI GENERALE La circolazione umida e instabile che ci ha interessato negli ultimi giorni tenderà gradualmente a lasciare spazio a una dinamica più stabile. La tendenza per il week-end è comunque ad un nuovo aumento dell’instabilità per un nuovo probabile affondo della depressione nord Europea. Mercoledì 28 luglio 2021 Tempo Previsto: al mattino residua instabilità segnatamente sulla parte nord-occidentale della regione, tra alteure e Api-Prealpi. Altrove asciutto con fenomeni assenti o occasionali. In giornata qualche isolato rovescio o temporale su Alpi e Prealpi e Appennino. ...

