Pfizer | i ricavi del vaccino aumentano a 33 | 5 miliardi di dollari

(Di mercoledì 28 luglio 2021)ha rivisto al rialzo le stime deiderivanti dalle vendite dei vaccini anti-Covid per il 2021. L’azienda farmaceutica statunitense, che a maggio aveva fissato l’obiettivo di 26di, prevede ora invece di vendere fino a 33,5didianti-Covid. Si tratta di una cifra record per ilsviluppato in collaborazione con la società biotecnologica tedesca BioNTech. Il rialzo è avvenuto grazie agli ordinativi arrivati a 2,1di dosi in tutto il mondo.ha ...

