Pfizer alza le stime | ricavi da vaccino per 33 | 5 miliardi di dollari nel 2021

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – L’azienda farmaceutica statunitensesi aspettaper 33,5didal suocontro la Covid-19 nel, contro una stima precedente per 26di. Lo ha comunicato all’interno della nota che riporta i risultati finanziari per il secondo trimestre, alla luce dei quali ha aumentato le previsioni per l’intero anno per ie l’utile per azione. Orasi attendecompresi tra 78 e 80di ...

Borsa Italiana

le stime dei ricavi derivanti dalle vendite dei vaccini anti - Covid per il 2021 da 26 a 33,5 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra record, quasi il doppio rispetto alle previsioni ...Orasi attende ricavi compresi tra 78 e 80 miliardi di dollari nell'esercizio (in precedenza tra 70,5 - 72,5 miliardi) e un utile per azione diluito rettificato da 3,95 a 4,05 dollari (in ...(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica statunitense Pfizer si aspetta ricavi per 33,5 miliardi di dollari dal suo vaccino contro la Covid-19 nel 2021, contro una stima precedente per 26 miliardi ...Pfizer alza le stime dei ricavi derivanti dalle vendite dei vaccini anti-Covid per il 2021 da 26 a 33,5 miliardi di dollari, per 2,1 miliardi di dosi. Si tratta di una cifra record per il vaccino prod ...