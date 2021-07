Pfizer alza ancora le previsioni sui ricavi dai vaccini covid Solo nel 2021 incasserà 33 miliardi di dollari Ma chiede meno tasse

(Di mercoledì 28 luglio 2021) 15, 26, 33….e probabilmente non è finita. Sono ididicheprevede di incassare nelgrazie alle vendite di. In pochi mesi le stime della casa farmaceutica statunitense sugli incassi garantiti dalle fiale sono raddoppiate. Il medicinale sviluppato con la tedesca BioNtech (destinataria di cospicui finanziamenti statali per la produzione del farmaco) è insomma una miniera d’oro che si scopre sempre più profonda. E destinata a garantire guadagni per molto tempo, visto che iandranno ciclicamente ...

