Pescara | aggredita davanti casa | bocca tappata con nastro

(Di mercoledì 28 luglio 2021)alle spalle mentre usciva di, è stata afferrata per i capelli e trascinata in uno sgabuzzino da un uomo che le ha tappato lacon deladesivo per poi tagliarle alcune ciocche di capelli e punzecchiarle le braccia con una siringa sterile. E’ successo intorno alle 7,15 di questa mattina a Montesilvano, in provincia di. La vittima, una donna incensurata che ha negato di aver ricevuto minacce, non è riuscita a impedire all’aggressore di dileguarsi dal condominio dopo aver bloccato le porte dell’ascensore al piano terra con una bottiglia di plastica, così da impedire agli ...

alle spalle, è stata trascinata nel locale contatori. La presenza di un condomino, insospettito dall'ascensore non funzionante, ha fatto sì che l'aggressore si desse alla fuga. Lanciato l'...Un furto è stato commesso in profumeria del centro dilunedì scorso e a far sapere di quanto accaduto è la stessa proprietaria che è statada due giovani malviventi. Il colpo, come racconta in un post su Facebook (con tanto di fermo ...Una donna è stata sequestrata e seviziata da uno sconosciuto, mentre usciva di casa per andare al lavoro a Montesilvano (Pescara). L’aggressore l’avrebbe trascinata in un ripostiglio dove le ha taglia ...Aggredita e seviziata con crudeltà in pieno giorno nell'androne del palazzo dove abita a Montesilvano, alle porte di Pescara, in Abruzzo. Un incubo vissuto da una donna di 51 anni ...