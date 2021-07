Perù: Castillo, 'il mio governo per il popolo con il popolo' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pedro Castillo ha pronunciato oggi il suo primo discorso da presidente del Perù salutando con enfasi tutti gli appartenenti ai popoli originari, ai miei fratelli 'ronderos' (autodifese contadine), ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pedroha pronunciato oggi il suo primo discorso da presidente delsalutando con enfasi tutti gli appartenenti ai popoli originari, ai miei fratelli 'ronderos' (autodifese contadine), ai ...

Castillo ha giurato, è il 130mo presidente del Perù Con il suo tradizionale sombrero e con un austero completo scuro di ispirazione etnica andina, Castillo ha giurato per Dio, la famiglia, i popoli originari, i contadini, i maestri ed i 'ronderos' (...

