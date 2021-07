Perù: Castillo, 'il mio governo per il popolo con il popolo' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pedro Castillo ha pronunciato oggi il suo primo discorso da presidente del Perù salutando con enfasi tutti gli appartenenti ai popoli originari, ai miei fratelli 'ronderos' (autodifese contadine), ai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pedroha pronunciato oggi il suo primo discorso da presidente delsalutando con enfasi tutti gli appartenenti ai popoli originari, ai miei fratelli 'ronderos' (autodifese contadine), ai ...

Perù: presidente Castillo garantisce sicurezza giuridica, 'non siamo venuti ad espropriare' Lima, 28 lug 20:03 - Il nuovo presidente del Perù, Pedro Castillo, ha dichiarato che il suo governo si pone come obiettivo quello di cambiare l'attuale modello economico del Paese ma che rispetterà la proprietà privata e la sicurezza giuridica. "...

