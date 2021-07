Perché investire nella ricerca pubblica è l’unica garanzia di futuro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’umanità intera e il pianeta tutto stanno attraversando una fase di estrema difficoltà, per effetto di fenomeni in parte di tipo nuovo, che costituiscono in realtà l’inevitabile conseguenza del tipo di sviluppo “spontaneo” e irrazionale – frutto unicamente dello scatenamento delle selvagge forze del profitto che dominano più che mai il mondo,loro fase di massima potenza e nocività, che è quella finanziaria. Si tratta di fenomeni tra loro strettamente collegati, anche se la conoscenza umana al momento non è tale da potere identificare con precisione tutti i nessi esistenti. Abbastanza facile risulta, in effetti, intuire il legame esistente tra distruzione delle ...