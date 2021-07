Per Salvini il richiamo della foresta no vax è sempre irresistibile (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sembrava che, se non altro per furbizia politica, Matteo Salvini intendesse rientrare su posizioni sensate e fondate riguardo a vaccini e green pass. Insomma, sembrava intenzionato perlomeno a tirare una bella linea con cui separarsi da Giorgia Meloni e piazzarsi su proficue e promettenti linee governative. Poi, però avviene una specie di richiamo della foresta. Non resiste, non riesce a seguire una condotta coerente con il progetto di governo avviato da Mario Draghi (e destinato a durare). Oggi, per Salvini, era l'occasione giusta, di fronte alla manifestazione anti vaccini. Era l'occasione per staccarsi, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sembrava che, se non altro per furbizia politica, Matteointendesse rientrare su posizioni sensate e fondate riguardo a vaccini e green pass. Insomma, sembrava intenzionato perlomeno a tirare una bella linea con cui separarsi da Giorgia Meloni e piazzarsi su proficue e promettenti linee governative. Poi, però avviene una specie di. Non resiste, non riesce a seguire una condotta coerente con il progetto di governo avviato da Mario Draghi (e destinato a durare). Oggi, per, era l'occasione giusta, di fronte alla manifestazione anti vaccini. Era l'occasione per staccarsi, ...

