Per i manifestanti di Cuba nessuna genuflessione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Leggere che Enrico Letta, il campione dei progressisti, ha invitato gli azzurri a inginocchiarsi a Wembley, ma non ha rivolto una parola per la repressione che la polizia castrista sta mettendo in atto a Cuba fa riflettere. Le hanno chiamate le Olimpiadi dei diritti, per gli atleti inginocchiati in ricordo di George Floyd, l'americano di colore che nel maggio dello scorso anno fu ucciso durante un controllo di polizia, soffocato dal ginocchio premuto sul collo da un agente. La sua morte ha dato origine al movimento Black Lives Matter e già abbiamo assistito agli Europei dei diritti, con la nazionale azzurra accusata di non essersi prostrata al pari di altre squadre.

