Per fortuna i no - vax sono solo il 3% degli italiani, che ne vogliano Salvini e Meloni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sentiamo molto di più la loro voce, ma i no - vax rappresentano in realtà una minoranza nel nostro paese. La grande maggioranza degli italiani è favorevole al vaccino, i no - vax sono meno del 3%. Il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sentiamo molto di più la loro voce, ma i no - vax rappresentano in realtà una minoranza nel nostro paese. La grande maggioranzaè favorevole al vaccino, i no - vaxmeno del 3%. Il ...

Advertising

lucianonobili : “Da una parte c’eravamo noi che volevamo affidare il Paese a #Draghi, dall’altra i suggeritori di Conte, D’Alema, T… - CarloCalenda : Tomaso, se esistesse questo conflitto di classe e se la collocazione di ciascuno di noi dipendesse dal censo, tu ap… - ItaliaViva : 'Non possiamo consentire a un movimento in confusione e, per fortuna, senza leadership adeguata di bloccare un perc… - marziana67 : Esistono le querele per diffamazione e per fortuna c’è chi controlla e acquisisce ?? - Gabri4_Word : @Swanie_en_rouge @Greenboy1974 E perché dovresti andar via? Resta! Non si può piacere a tutti … e per fortuna aggiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Per fortuna La follia del pugile alle Olimpiadi, morso alla Tyson: “Per fortuna aveva il paradenti” Sport Fanpage Covid: in stand-by dl per green pass trasporti e scuola, prima giustizia Ci pensiamo settimana prossima, in base ai dati che per fortuna al momento sono sotto controllo”, ha spiegato Matteo Salvini lasciando la sede del governo dopo l’incontro col premier. Un confronto che ...

LIVE Calciomercato: Atalanta e Fiorentina su Zaccagni. Venezia, ecco Remy La Reggina rinforza il centrocampo: ecco l’annuale per Hetemaj — Perparim Hetemaj è un nuovo giocatore della Reggina. La società calabrese comunica così l'arrivo del giocat ...

Ci pensiamo settimana prossima, in base ai dati che per fortuna al momento sono sotto controllo”, ha spiegato Matteo Salvini lasciando la sede del governo dopo l’incontro col premier. Un confronto che ...La Reggina rinforza il centrocampo: ecco l’annuale per Hetemaj — Perparim Hetemaj è un nuovo giocatore della Reggina. La società calabrese comunica così l'arrivo del giocat ...