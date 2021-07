Per 2 italiani su 3 turismo ancora poco valorizzato (Di mercoledì 28 luglio 2021) È tempo di vacanze e l’Italia, anche se con qualche difficoltà, prova a ripartire sfruttando anche il turismo che però, secondo le percezioni di quasi 2 cittadini su 3, è ancora poco valorizzato. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) È tempo di vacanze e l’Italia, anche se con qualche difficoltà, prova a ripartire sfruttando anche ilche però, secondo le percezioni di quasi 2 cittadini su 3, è. abr/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Mov5Stelle : C’è ancora qualcuno, in Italia, pronto a raccogliere le firme per abolire il #RedditoDiCittadinanza. C’è ancora qua… - Coninews : Puntate la sveglia quando è ancora buio, perché mercoledì sarà un’altra trepidante giornata per l’#ItaliaTeam. Tant… - Corriere : Pellegrini fa la storia: quinta finale olimpica per la Divina - Carlacsrol : RT @liliaragnar: Ci sono Italiani che a suon di guardare la tibbu' crederebbero persino che per entrare nel proprio bagno ci vuole il #PAS… - AndreaCoiaM5S : RT @Mov5Stelle: C’è ancora qualcuno, in Italia, pronto a raccogliere le firme per abolire il #RedditoDiCittadinanza. C’è ancora qualcuno, c… -