Pellegrini settima in finale (sotto l’1 e 56), prima Titmus. Bronzo Burdisso (Di mercoledì 28 luglio 2021) Federica Pellegrini chiude al settimo posto nella finale dei 200stile libero femminili alle Olimpiadi di Tokyo. finale velocissima e avvincente con i primi cento metri al di sotto del record del mondo (che appartiene a Pellegrini). Nell’ultima vasca imperiosa rimonta dell’australiana Titmus già vincitrice dei 400 stile che ha chiuso col record olimpico (1’53?50) davanti a Haughey (Hong Kong) e alla canadese Oleksiak. Quinta la statunitense Ledeckie. Pellegrini, in prima corsia, è riuscita a nuotare sotto l’1 e 56 (1’55?91) e ha chiuso al ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Federicachiude al settimo posto nelladei 200stile libero femminili alle Olimpiadi di Tokyo.velocissima e avvincente con i primi cento metri al didel record del mondo (che appartiene a). Nell’ultima vasca imperiosa rimonta dell’australianagià vincitrice dei 400 stile che ha chiuso col record olimpico (1’53?50) davanti a Haughey (Hong Kong) e alla canadese Oleksiak. Quinta la statunitense Ledeckie., incorsia, è riuscita a nuotarel’1 e 56 (1’55?91) e ha chiuso al ...

LiaCapizzi : THE LAST DANCE. Federica Pellegrini chiude con il sorriso 16 anni di carriera leggendaria. E' settima nei 'suoi' 2… - Gazzetta_it : Pellegrini, l'ultima danza: è settima nei 200 sl della Titmus #Tokyo2020 - EnricoTurcato : Settima, sotto l’1’56’’, ma poco importa. Per quello che hai dato a questo sport e all’Italia solo un grande GRAZIE… - T0cac0caN2 : RT @EnricoTurcato: Settima, sotto l’1’56’’, ma poco importa. Per quello che hai dato a questo sport e all’Italia solo un grande GRAZIE. È s… - enrica_emme : RT @Gazzetta_it: Pellegrini, l'ultima danza: è settima nei 200 sl della Titmus #Tokyo2020 -