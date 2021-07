Pellegrini chiude l'avventura olimpica: "Un bel viaggio" (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - "Sono fiera di lasciare una squadra che non è mai stata così forte". Così ai microfoni Rai una commossa Federica Pellegrini subito dopo la sua ultima gara olimpica, i 200 metri stile libero in cui è arrivata al settimo posto. "Sono contenta, è stato un bel viaggio dall'inizio alla fine, anni e anni di bracciate. Me lo sono goduto, e sono contenta di essere scesa sotto l'1 e 56, il mio miglior tempo stagionale. E' stata la mia ultina gara di 200 metri a livello internazionali, ma è giusto così: fra pochi giorni avrò 33 anni". Perché la "Divina" è nella storia La più grande di sempre, tra le più longeve nuotatrici del pianeta, la più ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - "Sono fiera di lasciare una squadra che non è mai stata così forte". Così ai microfoni Rai una commossa Federicasubito dopo la sua ultima gara, i 200 metri stile libero in cui è arrivata al settimo posto. "Sono contenta, è stato un beldall'inizio alla fine, anni e anni di bracciate. Me lo sono goduto, e sono contenta di essere scesa sotto l'1 e 56, il mio miglior tempo stagionale. E' stata la mia ultina gara di 200 metri a livello internazionali, ma è giusto così: fra pochi giorni avrò 33 anni". Perché la "Divina" è nella storia La più grande di sempre, tra le più longeve nuotatrici del pianeta, la più ...

LiaCapizzi : THE LAST DANCE. Federica Pellegrini chiude con il sorriso 16 anni di carriera leggendaria. E' settima nei 'suoi' 2… - FBiasin : Chiude “il quinto cerchio”, dopo 17 anni, con il primato stagionale. Un settimo posto non si celebra mai, quello… - fanpage : Ci hai fatto sognare, grazie Divina! Federica Pellegrini chiude 7a la finale dei 200 stile libero a Tokyo.… - 9tyfour_s : RT @LiaCapizzi: THE LAST DANCE. Federica Pellegrini chiude con il sorriso 16 anni di carriera leggendaria. E' settima nei 'suoi' 200 stile… - davidefent : RT @FBiasin: Chiude “il quinto cerchio”, dopo 17 anni, con il primato stagionale. Un settimo posto non si celebra mai, quello di una legg… -