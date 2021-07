Paura per Cecilia Rodriguez, incidente a Milano: cosa è successo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Paura per Cecilia Rodriguez. La modella argentina e sorella di Belen ha avuto un incidente in bici a Milano. Attraverso una serie di storie su Instagram ha raccontato la sua disavventura, mostrando anche la medicazione. “Oggi mi sentivo molto carica e per la prima volta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 luglio 2021)per. La modella argentina e sorella di Belen ha avuto unin bici a. Attraverso una serie di storie su Instagram ha raccontato la sua disavventura, mostrando anche la medicazione. “Oggi mi sentivo molto carica e per la prima volta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

borghi_claudio : La cosa ovviamente è accompagnata ad ammonimenti per smentire chi osa dire che nessun bambino precedentemente sano… - ShooterHatesYou : È sempre lo stesso con questa gente: 'Abbiate paura'. Abbiatene perché il divorzio distruggerà la famiglia, le uni… - nicola_pinna : In #Sardegna è tornata un po’ di pace: aerei, elicotteri e migliaia di squadre a terra hanno domato gli #incendi. M… - Franzys93 : RT @louimoni: le statue delle little mix al mt così uguali che ho paura che di notte si animino per fare la choreo di bounce back - Tania80 : RT @FmMosca: Funzionerà come un credito sociale, a punti. Il vaccino è solo il metodo per imporlo, LA LEVA “PAURA” (dei covidioti) è stata… -