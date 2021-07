Patrick Zaki, lettera dal carcere alla ragazza: «La situazione peggiora. Avevamo tanti progetti, volevamo girare l’Italia insieme» (Di mercoledì 28 luglio 2021) «Nei nostri sogni più selvaggi mai avremmo immaginato questa situazione, e fin da quando sono partito per Bologna Avevamo così tanti progetti, il primo era quello che tu mi raggiungessi e potessimo girare per l’Italia assieme. Mi rende veramente triste che questo non possa succedere presto visto che la mia situazione sta peggiorando giorno dopo giorno». È questo il contenuto dell’ultima lettera scritta per la fidanzata da Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Alma Mater di Bologna incarcerato nel suo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) «Nei nostri sogni più selvaggi mai avremmo immaginato questa, e fin da quando sono partito per Bolognacosì, il primo era quello che tu mi raggiungessi e potessimoperassieme. Mi rende veramente triste che questo non possa succedere presto visto che la miastando giorno dopo giorno». È questo il contenuto dell’ultimascritta per la fidanzata da, lo studente egiziano dell’Alma Mater di Bologna incarcerato nel suo ...

