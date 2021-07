Parte l’attesa ottava edizione del Marateatro Festival (Di mercoledì 28 luglio 2021) A Maratea Parte l’ottava edizione del “Marateatro Festival” con il titolo “Do di Petto”, sarà la Musica. Tutto è pronto a Maratea per l’ottava edizione del “Marateatro Festival”, la storicizzata e attesa manifestazione in programma come ogni anno nella caratteristica località della Basilicata affacciata sul Mar Tirreno. Quest’anno il tema portante del Festival, con il titolo Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 luglio 2021) A Marateal’del “” con il titolo “Do di Petto”, sarà la Musica. Tutto è pronto a Maratea per l’del “”, la storicizzata e attesa manifestazione in programma come ogni anno nella caratteristica località della Basilicata affacciata sul Mar Tirreno. Quest’anno il tema portante del, con il titolo

Advertising

DividendProfit : Borse, l’Europa parte positiva in attesa della Fed. A Piazza Affari vola Carige - drconsulenze : RT @AlexGiudetti: @Inferenze Lo sono e noi lo siamo... l'attesa del dubbio non è più concessa e sarebbe un tragico errore da parte nostra. - sportface2016 : LIVE - #CyclingRoad #Tokyo2020 Sale l'attesa per la cronometro di Filippo #Ganna, ecco a che ora inizia la prova de… - Ugo00884056 : @comesonotante Ahhh dai giusto solo in parte l attesa c è solo la prima volta poi puoi montare sulla giostra quando è quanto ti pare - spearblues : ci ha anche fatto promettere di restare sempre al suo fianco nonostante l'attesa sono triste christopher lo capisci… -