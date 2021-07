Paris Hilton smentisce la gravidanza: «L’unica cosa che ho nel forno sono le lasagne» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Paris Hilton ha smentito. La showgirl, che Page Six ha detto essere incinta del suo primo figlio, ha utilizzato il proprio podcast, This is Paris, per negare categoricamente di essere in dolce attesa. «Sì, certo, aspetto tre gemelli», ha cominciato, con palese ironia, per spiegare poi di aver deciso di aspettare il 2022 per avere i figli. «In questo momento, stiamo realizzando il mio vestito per il matrimonio e vorrei mi stesse meravigliosamente bene, dunque aspetteremo», ha detto nell’ultima puntata del suo podcast. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 luglio 2021) Paris Hilton ha smentito. La showgirl, che Page Six ha detto essere incinta del suo primo figlio, ha utilizzato il proprio podcast, This is Paris, per negare categoricamente di essere in dolce attesa. «Sì, certo, aspetto tre gemelli», ha cominciato, con palese ironia, per spiegare poi di aver deciso di aspettare il 2022 per avere i figli. «In questo momento, stiamo realizzando il mio vestito per il matrimonio e vorrei mi stesse meravigliosamente bene, dunque aspetteremo», ha detto nell’ultima puntata del suo podcast.

Advertising

VelvetMagIta : Dopo gli ultimi rumors, #Paris Hilton smentisce la gravidanza: “Non sono incinta, non ancora” #VelvetMag #Velvet - PasqualeMarro : #ParisHilton è incinta, l’ereditiera in attesa del primo figlio con #CarterReum - zazoomblog : Paris Hilton smentisce la gravidanza: “Non sono incinta non ancora” - #Paris #Hilton #smentisce #gravidanza: - infoitcultura : Paris Hilton incinta del primo figlio - infoitcultura : Paris Hilton è incinta: primo figlio in arrivo per l’ereditiera -