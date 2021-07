Paris Hilton incinta del suo primo figlio: fecondazione in vitro per l’ereditiera (Di mercoledì 28 luglio 2021) Paris Hilton è incinta! Da diversi mesi la ricca ereditiera ha palesato la volontà di diventare mamma e presto il suo sogno si realizzerà. Il magazine PageSix ha rivelato che la diva aspetta un bimbo dal suo fidanzato Carter Reum, ma la gravidanza è arrivata tramite fecondazione assistita. Leggi anche: Lady Diana era incinta quando… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 luglio 2021)! Da diversi mesi la ricca ereditiera ha palesato la volontà di diventare mamma e presto il suo sogno si realizzerà. Il magazine PageSix ha rivelato che la diva aspetta un bimbo dal suo fidanzato Carter Reum, ma la gravidanza è arrivata tramiteassistita. Leggi anche: Lady Diana eraquando… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

vogue_italia : Una punta di ironia per rispondere a un falso scoop. - aforisti : Paris Hilton incinta di tre gemelli? Ecco cosa ha risposto l’ereditiera - Wanderlust_911 : RT @sugargrass1: Sta cosa del non saper cucinare perché se si è “emancipate” di Viulia Galentina ha stancato… è uno stereotipo che manco Pa… - Rojname_com : Paris Hilton smentisce di essere incinta: “L’unica cosa che ho in forno…” - erigarrr : Ma come si fa a lavorare con 40 gradi ragaaaaaa voglio rinascere Paris Hilton -