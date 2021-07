Paris Hilton, arriva la smentita sulla sua gravidanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) Paris Hilton è una modella, cantante, attrice, imprenditrice e stilista statunitense. Conosciuta, anche, per essere la pronipote ereditiera di Conrad Hilton, fondatore della catena di hotel di lusso Hilton. La giovane, però, è da giorni al centro della cronaca rosa per una presunta gravidanza. A rivelarlo è stata Page Six e ripresa anche da tio/20 minuti. La star, però, ha smentito il tutto decidendo di parlare lei in prima persona. Infatti, attraverso un podcast ha assicurato i suoi fan di non essere in dolce attesa. Paris Hilton, contro le false notizie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)è una modella, cantante, attrice, imprenditrice e stilista statunitense. Conosciuta, anche, per essere la pronipote ereditiera di Conrad, fondatore della catena di hotel di lusso. La giovane, però, è da giorni al centro della cronaca rosa per una presunta. A rivelarlo è stata Page Six e ripresa anche da tio/20 minuti. La star, però, ha smentito il tutto decidendo di parlare lei in prima persona. Infatti, attraverso un podcast ha assicurato i suoi fan di non essere in dolce attesa., contro le false notizie ...

