La Questione di genere, la valorizzazione delle donne è sul piano internazionale e globale "come mai prima d'ora" ed i Governi del G20 dovrebbero accendere un faro e investire fornendo incentivi finanziari alle organizzazioni che assumono donne e consentono loro di crescere ma anche investendo nella medicina di genere, nell'inclusione delle donne ai processi dell'innovazione tecnologica e delle Stem. E' stato un discorso arricchito da cifre, dati, mappe della Parità di genere sul piano globale quello che ha tenuto la ...

Pari opportunità, Messa: "Il sistema della formazione deve accompagnare le ragazze a comprendere la vocazione di ognuna" "Il sistema della formazione deve accompagnare le ragazze a comprendere la vocazione di ognuna, deve sostenerle nell'intraprendere gli studi universitari indipendentemente da stereotipi o pregiudizi ...

Pari opportunità, Bracco: 'Questione di genere globale come mai prima d'ora'