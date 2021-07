Paratici mette i bastoni tra le ruote alla Juventus: sfuma il sogno di Allegri (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Juventus deve dire addio al sogno in attacco. Fabio Paratici può strappare il cartellino di Vlahovic alla Fiorentina di Commisso. Si complica il colpo in attacco per la Juventus di Andrea Agnelli. Il patron bianconero e l’allenatore Massimiliano Allegri hanno stilato una lunga lista dei desideri, sulla quale c’è scritto anche il nome di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladeve dire addio alin attacco. Fabiopuò strappare il cartellino di VlahovicFiorentina di Commisso. Si complica il colpo in attacco per ladi Andrea Agnelli. Il patron bianconero e l’allenatore Massimilianohanno stilato una lunga lista dei desideri, sulla quale c’è scritto anche il nome di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

VadoDritto : @totofaz Juve anno 0, comanda John Elkann che ha rivoluto Allegri, mandato a fare il birraio a Paratici e a scaldar… - micfur68 : @girpell Che io sappia la juve non mette clausole, almeno era cosi sia con Marotta che con Paratici. Non penso sia cambiata la linea. - PotereaiSith : RT @GiGiglio99: Paratici si lascia scappare Suarez per un passaporto, cherubini mette il suo pene in faccia al Santos e si porta a casa un… - GiGiglio99 : Paratici si lascia scappare Suarez per un passaporto, cherubini mette il suo pene in faccia al Santos e si porta a… - Freddyascott : Questi sono i ‘fenomeni’ attorno ai quali gira (per modo di dire) il mercato imbolsito del grande cherubini… tralas… -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici mette Calciomercato Juve, nuova pretendente per Damsgaard - Possibile scambio Calciomercato Juve: anche l'Atalanta mette nel mirino Damsgaard, gioiello danese che piace ai bianconeri e al Tottenham Mikkel Damsgaard ©... Juventus, Milan ed anche il Tottenham di Paratici hanno così ...

Tottenham, UFFICIALE l'acquisto di Gollini: i dettagli Il Tottenham di Paratici mette a segno un altro acquisto dall'Atalanta, dopo Romero arriva anche Gollini: il comunicato ufficiale. Pierluigi Gollini © Getty ImagesFabio Paratici continua a fare la 'spesa' in Serie A. ...

Paratici mette i bastoni tra le ruote alla Juventus: sfuma il sogno di Allegri SerieANews Calciomercato, l’ultimo ‘favore’ di Paratici alla Juventus! Fabio Paratici, passato dalla Juventus al Tottenham, avrebbe messo nel mirino Aaron Ramsey, centrocampista bianconero considerato un esubero ...

Juventus, tradimento Paratici: lo porta al Tottenham L'ex ad della Juventus, Fabio Paratici, avrebbe messo nel mirino un giocatore del club bianconero: scopriamo di chi si tratta e i dettagli della trattativa.

