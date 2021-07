Pallanuoto femminile, Olimpiadi Tokyo. I risultati della terza giornata: impresa dell’Ungheria contro gli Stati Uniti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Conclusa anche la terza giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo per quel che riguarda i gironi eliminatori del torneo di Pallanuoto femminile. Come sempre sono Stati disputati quattro incontri, due per ogni girone. Clamorosa impresa dell’Ungheria che nel girone B piega le campionesse in carica e favorite d’obbligo. Stati Uniti battuti per 10-9 al termine di una partita intensa in cui le magiare hanno rimontato due reti di svantaggio stampando un veemente parziale di 4-1 nella quarta ed ultima frazione. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Conclusa anche ladi gare allediper quel che riguarda i gironi eliminatori del torneo di. Come sempre sonodisputati quattro incontri, due per ogni girone. Clamorosache nel girone B piega le campionesse in carica e favorite d’obbligo.battuti per 10-9 al termine di una partita intensa in cui le magiare hanno rimontato due reti di svantaggio stampando un veemente parziale di 4-1 nella quarta ed ultima frazione. ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: pallanuoto donne, dopo 13 anni Usa sconfitti: (ANSA) - TOKYO, 28 LUG - Imbattuta a Londra 2… - raccinviaggio : @GiulianoBielli @Coninews Io scrivo di calcio femminile, pallanuoto e nuoto, poi mancano solo le passioni per palla… - dinogargano : @LucaGattuso Il caso della pallanuoto femminile è emblematico ... - fabio200908 : @Guido17595958 azz non sapevo che nella pallanuoto femminile non eravamo qualificati, abbiamo sempre avuto delle squadre forti - Guido17595958 : @fabio200908 Pallavolo femminile siamo una potenza. Pallavolo maschile non credo proprio. Pallanuoto maschile siamo… -