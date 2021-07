Pagamenti online, nuova soluzione Generali Italia-Unicredit (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Offrire ai propri clienti un’esperienza digitale sempre più completa e integrata: Generali Italia, grazie alla sinergia con Unicredit , introduce una innovativa soluzione di pagamento online, puntando a far aumentare l’incidenza dei Pagamenti digitali. Il servizio AccountToPay, basato sull’ultima Direttiva dei Sistemi di Pagamento (PSD2), introduce infatti a favore della clientela una semplificazione del processo di pagamento, consentendo di pagare tramite bonifico online precompilato. Si tratta del primo utilizzo effettivo in ambito assicurativo in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Offrire ai propri clienti un’esperienza digitale sempre più completa e integrata:, grazie alla sinergia con, introduce una innovativadi pagamento, puntando a far aumentare l’incidenza deidigitali. Il servizio AccountToPay, basato sull’ultima Direttiva dei Sistemi di Pagamento (PSD2), introduce infatti a favore della clientela una semplificazione del processo di pagamento, consentendo di pagare tramite bonificoprecompilato. Si tratta del primo utilizzo effettivo in ambito assicurativo in ...

Advertising

UniCredit_IT : #UniCredit4Innovation: @GeneraliItalia adotta #AccountToPay, una innovativa soluzione di pagamento online di… - GianfrancoGasb1 : RT @adiconsum: ?Hai subito una truffa??? ?Non sai come ottenere il rimborso??? ?Ti diciamo noi come fare?? ??Non perdere la 3?^ video-pillola o… - linda_p93 : @fucking_alone_ Che mi viene il dubbio se posso usarla per fare pagamenti online… - TrendOnline : #Ultimissime novità sui pagamenti INPS! Leggi l'articolo per vedere cosa cambia per te! #INPS #pagamenti #pensinoi… - Alessan03338016 : RT @adiconsum: ?Hai subito una truffa??? ?Non sai come ottenere il rimborso??? ?Ti diciamo noi come fare?? ??Non perdere la 3?^ video-pillola o… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamenti online Pagamenti online, nuova soluzione Generali Italia - Unicredit ... Generali Italia , grazie alla sinergia con Unicredit , introduce una innovativa soluzione di pagamento online, puntando a far aumentare l'incidenza dei pagamenti digitali. Il servizio AccountToPay, ...

UniCredit: lancia con Generali nuove soluzioni su pagamenti online ...in Italia delle funzionalita' di 'Payment Initiation Service' per effettuare incassi online senza l'... Tutto cio' e' possibile grazie a pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con beneficiario, ...

Pagamenti online, nuova soluzione Generali Italia-Unicredit Borsa Italiana Pagamenti online, nuova soluzione Generali Italia-Unicredit (Teleborsa) – Offrire ai propri clienti un’esperienza digitale sempre più completa e integrata: Generali Italia, grazie alla sinergia con Unicredit , introduce una innovativa soluzione di ...

Generali Italia e UniCredit, una nuova soluzione per i pagamenti online Il servizio AccountToPay, basato sull’ultima Direttiva dei Sistemi di Pagamento (PSD2), consente ai clienti di pagare tramite bonifico online precompilato ...

... Generali Italia , grazie alla sinergia con Unicredit , introduce una innovativa soluzione di pagamento, puntando a far aumentare l'incidenza deidigitali. Il servizio AccountToPay, ......in Italia delle funzionalita' di 'Payment Initiation Service' per effettuare incassisenza l'... Tutto cio' e' possibile grazie aeffettuati tramite bonifico SEPA con beneficiario, ...(Teleborsa) – Offrire ai propri clienti un’esperienza digitale sempre più completa e integrata: Generali Italia, grazie alla sinergia con Unicredit , introduce una innovativa soluzione di ...Il servizio AccountToPay, basato sull’ultima Direttiva dei Sistemi di Pagamento (PSD2), consente ai clienti di pagare tramite bonifico online precompilato ...