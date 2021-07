Oroscopo Agosto | Cancro

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Un'insolita carica di energia propositiva ti spinge alla ricerca di una nuova e stimolante rete di contatti. La necessità di rinnovare il tuo ambiente circostante (professionale/relazionale) è la conseguenza di una sterile mancanza di sollecitazioni emotive e/o di gratificazioni economiche. Fermati a riflettere: un ciclo si è chiuso – o sta per farlo – e per quanto importante sia stato, è tempo di impegnarsi in una nuova sfida. Rituale del mese Componi il tuo mantra- guida diusando queste 5 parole: coraggio, talento, cammino, partire, capire.