Oroscopo Acquario, domani 29 luglio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 28 luglio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 29 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario. La vostra giornata di giovedì sembra essere resa piuttosto buona dal cambio di posizione della Luna nei vostri piani astrali! Nelle prime ore della mattinata sarà, però, ancora leggermente fastidiosa e potrebbe spingervi verso una spesa non preventivata ma che dovrete necessariamente coprire il più in fretta possibile. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 29? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’. La vostra giornata di giovedì sembra essere resa piuttosto buona dal cambio di posizione della Luna nei vostri piani astrali! Nelle prime ore della mattinata sarà, però, ancora leggermente fastidiosa e potrebbe spingervi verso una spesa non preventivata ma che dovrete necessariamente coprire il più in fretta possibile. ...

