Operazione in corso della Guardia Costiera: 21 misure cautelari per disastro ambientale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ in corso una vasta Operazione di polizia giudiziaria su ordine della Procura della Repubblica di Torre Annunziata eseguita dalla Guardia Costiera della Campania per gravi reati di disastro ambientale collegati alla raccolta dei datteri di mare. Sono in corso di esecuzione 21 misure cautelari tra le regioni Campania, Puglia, Lombardia e Liguria. I dettagli dell'Operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa che sarà tenuta presso ...

