Olimpiadi | Vezzali a Montano e Pellegrini | ' l' Italia sportiva vi dice grazie'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "Penso a quanti bambini e bambine hanno iniziato a fare sport per emularvi…È anche per questo che oggi l'vi! Aldoe Federica". Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina

E chissà che domani non si regali anche la prima medaglia della storia alle... Federica ... Sara Simeoni, Pietro Mennea, Stefania Belmondo, Valentino Rossi, Armin Zoeggeler, Valentina...Le spadiste azzurre Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio hanno conquistato il bronzo alledi Tokyo."Grazie Aldo Montano - Federica Pellegrini. Penso a quanti bambini e bambine hanno iniziato a fare sport per emularvi…". Così sui canali social il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali si congr ...Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "Penso a quanti bambini e bambine hanno iniziato a fare sport per emularvi…È anche per questo che oggi l'Italia sportiva vi dice GRAZIE! Aldo Montano e Federica Pellegri ...