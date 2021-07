Olimpiadi Tokyo, Simone Biles si ritira anche dalla finale individuale: nei prossimi giorni deciderà cosa fare con le altre gare (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ora è ufficiale: Simone Biles non parteciperà neanche al concorso generale di ginnastica individuale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma domani, 29 luglio. L’annuncio è arrivato in un tweet della squadra statunitense in cui è inoltre specificato che nei prossimi giorni sarà valutata la possibilità che l’olimpionica di Rio 2016 partecipi alle altre quattro gare per le quali si è qualificata. Ieri la fuoriclasse americana era stata sostituita durante la prova a squadre: “Devo fare – ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ora è ufficiale:non parteciperà neal concorso generale di ginnasticadelledi2020 in programma domani, 29 luglio. L’annuncio è arrivato in un tweet della squadra statunitense in cui è inoltre specificato che neisarà valutata la possibilità che l’olimpionica di Rio 2016 partecipi allequattroper le quali si è qualificata. Ieri la fuoriclasse americana era stata sostituita durante la prova a squadre: “Devo– ha detto ...

