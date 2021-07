Olimpiadi Tokyo, pericolo Covid-19: positivi 12 addetti alla sicurezza (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mentre i Giochi di Tokyo 2020 avanzano a pieno regime continua, purtroppo, a diffondersi in modo pericoloso il Covid-19 nella terra del Sol Levante. La notizia dell’ultima ora è tra le più allarmanti: Nel villaggio Olimpico sono risultati infatti positivi al tampone ben 12 addetti alla sicurezza. Una notizia certamente non confortante, riportata da la Gazzetta dello sport nel primissimo pomeriggio di mercoledì 28 luglio. Ad altri 38 agenti è stato, come ovvio che capiti in queste situazioni, imposto l’isolamento domiciliare. Sembra inoltre che tutte le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mentre i Giochi di2020 avanzano a pieno regime continua, purtroppo, a diffondersi in modoso il-19 nella terra del Sol Levante. La notizia dell’ultima ora è tra le piùrmanti: Nel villaggio Olimpico sono risultati infattial tampone ben 12. Una notizia certamente non confortante, riportata da la Gazzetta dello sport nel primissimo pomeriggio di mercoledì 28 luglio. Ad altri 38 agenti è stato, come ovvio che capiti in queste situazioni, imposto l’isolamento domiciliare. Sembra inoltre che tutte le ...

